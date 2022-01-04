Трагедия произошла 30 декабря. Родственники наведывались в реанимацию 30 и 31 декабря.

Заметьте Мать говорит, что виноват врач: в запорожской больнице умер 2-летний ребенок

Родные и друзья семьи дважды приходили в больницу

Директор Коммунального некоммерческого предприятия "Запорожская областная детская клиническая больница" Юрий Борзенко заявил, что люди избили медбратьев, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтерку.

Ориентировочно 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратьев, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтерку и врача-кардиолога,

– заявил Борзенко.

Врач пояснил, что из-за действий родственников работу реанимации, где было еще 4 детей, остановили. Однако медики не оставляли их без присмотра.

Также на 12 часов была парализована работа самой больницы, там было еще 270 детей. По словам Юрия Борзенко:

все боялись выйти из своих кабинетов;

дежурный врач и лифтер находятся на больничном;

все остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают.

Врачи обратились в полицию, там открыли дело по факту хулиганства и угрозы убийством.

Что известно о смерти 2-летнего мальчика в Запорожье

30 декабря ориентировочно в 21 час в реанимации умер 2-летний мальчик. Ребенку лечили сердечно-сосудистое заболевание.

В тот же вечер женщина позвонила из приемного отделения больницы и сообщила в полицию, что ее сын умер по вине врача. Она сказала, что он не оказал соответствующую помощь.

Из-за этого правоохранители открыли дело по факту о невыполнении или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного.

Однако сейчас все ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. Именно она должна выяснить причину смерти мальчика.

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