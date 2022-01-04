Трагедія трапилась 30 грудня. Родичі навідувались у реанімацію 30 та 31 грудня.

Зауважте Мати каже, що винен лікар: у запорізькій лікарні померла 2-річна дитина

Рідні та друзі родини двічі приходили в лікарню

Директор Комунального некомерційного підприємства "Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня" Юрій Борзенко заявив, що люди побили медбратів, чергову лікарку, лікаря-кардіолога та ліфтерку.

Орієнтовно 10 людей, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімаційного відділення. Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергову лікарку. Наступного дня вони побили ліфтерку та лікаря-кардіолога,

– заявив Борзенко.

Лікар пояснив, що через дії родичів роботу реанімації, де було ще 4 дітей, зупинили. Проте медики не залишали їх без нагляду.

Також на 12 годин була паралізована робота самої лікарні, там було ще 270 дітей. За словами Юрія Борзенко:

"всі боялися вийти зі своїх кабінетів;

чергова лікарка та ліфтерка перебувають на лікарняному;

всі інші постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження та працюють".

Лікарі звернулись у поліцію – там відкрили справу за фактом хуліганства та погрози вбивством.

Що відомо про смерть 2-річного хлопчика в Запоріжжі

30 грудня орієнтовно о 21 годин в реанімації помер 2-річний хлопчик. Дитині лікували серцево-судинне захворювання.

У той же вечір жінка зателефонувала з приймального відділення лікарні і повідомила поліцію, що її син помер з вини лікаря. Вона сказала, що він не надав відповідну допомогу.

Через це правоохоронці відкрили справу за фактом про невиконання чи неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Проте наразі всі очікують на результати судово-медичної експертизи. Саме вона має з'ясувати причину смерті хлопчика.

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