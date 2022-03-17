О текущей ситуации с атаками врага в Запорожской области в национальном эфире рассказал глава местной областной военной администрации Александр Старух, сообщает 24 канал.
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Россияне стреляют по автомобилям
Глава ОВА рассказал об очередных проявлениях террора со стороны российских захватчиков.
Под Токмаком россияне стреляли из автомата по машине. Ребенку в лицо попали,
– отметил Старух.
Он добавил, что накануне под Пологами захватчики открыли огонь по машине с хлебом.
Старух подчеркнул, что действия врага поражают своей жестокостью: "Не знаю, кто этих людей родил, стреляющих по автомобилям с детьми".
Напомним, оккупанты днем 17 марта обстреляли поселок Заречное на Запорожье. Накануне обстрелы были зафиксированы и в селе Новояковлевка.
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