О текущей ситуации с атаками врага в Запорожской области в национальном эфире рассказал глава местной областной военной администрации Александр Старух, сообщает 24 канал.

Читайте также Оккупанты обстреляли поселок в Запорожской области: жуткие фото огромной воронки

Россияне стреляют по автомобилям

Глава ОВА рассказал об очередных проявлениях террора со стороны российских захватчиков.

Под Токмаком россияне стреляли из автомата по машине. Ребенку в лицо попали,

– отметил Старух.

Он добавил, что накануне под Пологами захватчики открыли огонь по машине с хлебом.

Старух подчеркнул, что действия врага поражают своей жестокостью: "Не знаю, кто этих людей родил, стреляющих по автомобилям с детьми".

Напомним, оккупанты днем ​​17 марта обстреляли поселок Заречное на Запорожье. Накануне обстрелы были зафиксированы и в селе Новояковлевка.

Ранее – в Запорожье приехали первые жители Мариуполя: смотрите видео