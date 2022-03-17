Про поточну ситуацію з атаками ворога у Запорізькій області в національному ефірі розповів глава місцевої обласної військової адміністрації Олександр Старух, повідомляє 24 канал.

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Росіяни гатять по автомобілях

Глава ОВА розповів про чергові вияви терору зі сторони російських загарбників.

Під Токмаком росіяни стріляли з автомата по машині. Дитині в обличчя потрапили,

– зазначив Старух.

Він додав, що напередодні під Пологами загарбники відкрили вогонь по машині з хлібом.

Старух наголосив, що дії ворога вражають своєю жорстокістю: "Не знаю, хто цих людей народив, які стріляють по автомобілях з дітьми".

Нагадаємо, окупанти вдень 17 березня обстріляли селище Зарічне, що на Запоріжжі. Напередодні обстріли зафіксували й у селі Новояковлівка.

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