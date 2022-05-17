За прошедшие сутки, 16 мая, захватчики по артиллерии и реактивным системам атаковали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Мала Токмачка и Новоандреевка. Кроме этого, от авиационного удара оккупантов пострадала Малиновка, сообщают Силы обороны Запорожского края.

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Разведка с помощью БПЛА и обстрел позиций ВСУ

Чтобы улучшить свое тактическое положение, россияне с применением беспилотных летательных аппаратов проводили разведку. Основные свои силы в Запорожье враг сосредоточивает на направлениях Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области.

Также Силы обороны сообщили, что враг продолжает наращивать инженерное оборудование занятых позиций, перегруппировать войска, а также пытается улучшить организацию логистического обеспечения.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали позиции ВСУ на Запорожье из танков, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время ВСУ ведут маневренную оборону и наносят контрудара оккупантам.

Атаки городов и сел

Территории, которые враг не может взять под свой контроль, подвергаются мощным обстрелам. В частности, вчера оккупанты атаковали село Верхняя Терса, Пологовского района. Из-за артиллерийских и ракетных ударов захватчики частично разрушили 7 частных домов. Информация о пострадавших пока еще уточняется.

Кроме Верхней Терсы, оккупанты снова атаковали городам Орехов и Гуляйполе, которые часто подвергаются вражеским обстрелам.

Эти артиллерийские удары повредили 4 жилых дома местных жителей, хозяйственные постройки, гараж и помещения автотранспортного хозяйства.

Оккупанты терпят потери в Запорожье

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают давать отпор оккупантам и сдерживать врага. В ответ на вооруженную агрессию против Украины и ее народа враг терпит потери в живой силе и технике.

В течение 16 мая на Запорожском направлении было ликвидировано 20 оккупантов, еще более 30 получили ранения. Кроме этого, Россия потеряла 5 танков, 1 самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин, 8 единиц автотехники и 3 миномета.

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