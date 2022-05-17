Впродовж минулої доби, 16 травня, загарбники з артилерії та реактивних систем атакували цивільну інфраструктуру у населених пунктах Мала Токмачка та Новоандріївка. Окрім цього, від авіаційного удару окупантів постраждала Малинівка, повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

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Розвідка за допомогою БПЛА та обстріл позицій ЗСУ

Для того, аби покращити своє тактичне становище, росіяни із застосуванням безпілотних літальних апаратів проводили розвідку. Основні свої сили на Запоріжжі ворог зосереджує на напрямках Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області.

Також Сили оборони повідомили, що ворог продовжує нарощувати інженерне обладнання зайнятих позицій, здійснює перегрупування військ, а також намагається покращити організацію логістичного забезпечення.

Впродовж минулої доби російські війська обстрілювали позиції ЗСУ на Запоріжжі з танків, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас ЗСУ ведуть маневрену оборону та завдають контрударів окупантам.

Атаки міст та сіл

Території, які ворог не може взяти під свій контроль, зазнають потужних обстрілів. Зокрема вчора окупанти атакували село Верхня Терса, Пологівського району. Через артилерійські та ракетні удари загарбники частково зруйнували 7 приватних будинків. Інформація щодо постраждалих наразі ще уточнюється.

Окрім Верхньої Терси, окупанти знову атакували містам Оріхів та Гуляйполе, які часто потерпають від ворожих обстрілів.

Ці артилерійські удари пошкодили 4 житлові будинки місцевих мешканців, господарчі будівлі, гараж та приміщення автотранспортного господарства.

Окупанти зазнають втрат на Запоріжжі

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують давати відсічі окупантам та стримувати ворога. У відповідь на збройну агресію проти України та її народу ворог зазнає втрат у живій силі та техніці.

Впродовж 16 травня на Запорізькому напрямку було ліквідовано 20 окупантів, ще понад 30 зазнали поранень. Окрім цього Росія втратила 5 танків, 1 самохідну артилерійську установку, 5 бойових броньованих машин, 8 одиниць автотехніки та 3 міномети.

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