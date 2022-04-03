Такую информацию опубликовали в телеграм-канале ГСЧС Украины. К посту прикрепили видео.

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В сообщении говорится, что пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают очистку территорий Запорожья от взрывоопасных предметов. Для того чтобы украинские аграрии смогли безопасно начать посевную, спасатели особое внимание уделяют сельскохозяйственным угодьям.

Так, 3 апреля в Запорожской области на территории одного из населенных пунктов саперы обнаружили боевые элементы реактивной системы залпового огня "Торнадо С", а именно: кассетные элементы КОБЕ ЗБ30 в количестве 23 единицы и 27 кассетных осколочных элементов КОБЕ-77, которые составляли реальную угрозу мирному населению,

– отметили в ГСЧС Украины.

Видео ГСЧС Украины:

Спасатели рассказали, что наиболее опасные элементы транспортировали с помощью телескопической штанги, после чего уничтожили на месте с соблюдением всех правил безопасности.

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