В Запорожье сообщили об очередном "прилете" от оккупантов: обстреляли Спасовку
26 апреля 2022 , 16:57Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
В Запорожской области оккупанты обстреляли очередной населенный пункт – на этот раз под обстрелы попала Спасовка. Украинская ПВО удачно сбила снаряд – никто не пострадал.
Россияне обстреляли населенный пункт Спасовка, расположенный вблизи Запорожья. В районе села обнаружили остатки ракеты, сбитые силами ПВО Украины.
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О прилете вражеского снаряда сообщил полковник Иван Арефьев, спикер Запорожской ОВА. Ракета не достигла своей цели – снаряд сбили украинские ПВО.
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