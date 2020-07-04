В Запорожье установили рекорд по зажиганию дымовых шашек. Однако он был не только массовым, но и патриотическим.

На призыв приобщиться к рекорду вызвалось 200 человек, в основном молодежь. Об этом сообщили на сайте города Запорожье 061.

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Акция проходила на местном пляже. Участники поделились на 2 группы и стали на расстоянии друг от друга.

Как проходила акция в Запорожье / Фото 061

Все происходило следующим образом: 100 человек получили шашки синего цвета, еще 100 – желтого. По команде их сразу зажгли. Тогда пляж накрыло огромное облако желто-синего дыма.

Участие приняли 200 человек / Фото 061

Шашки были желтого и синего цветов / Фото 061

Они попали в Книгу рекордов Украины / Фото 061

Такая акция проходила впервые / Фото 061

Представители Книги рекордов Украины вручили диплом о том, что никто еще действительно такого не делал раньше.

Я горжусь тем, что молодежь собралась. Очень много молодежи, и они нас поддержали: и молодые ребята, и девушки сделали это с большим счастьем и патриотизмом,

– рассказал организатор рекорда Даниил Щербаков.

Представитель Книги рекордов Украины / Фото 061