У Запоріжжі встановили незвичний рекорд України – яскраві фото
У Запоріжжі встановили рекорд із запалювання димових шашок. Проте він був не лише масовим, а й патріотичним.
На заклик долучитись до рекорду зголосилося 200 людей, здебільшого молодь. Про це повідомили на сайті міста Запоріжжя 061.
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Акція проходила на місцевому пляжі. Учасники поділилися на 2 групи й стали на відстані одне від одного.
Як проходила акція у Запоріжжі / Фото 061
Усе відбувалось у такий спосіб: 100 людей отримали шашки синього кольору, ще 100 – жовтого. За командою їх одночасно запалили. Тоді пляж накрила величезна хмара жовто-синього диму.
Участь взяли 200 людей / Фото 061
Шашки були жовтого та синього кольорів / Фото 061
Вони потрапили до Книги рекордів України / Фото 061
Така акція відбувалась вперше / Фото 061
Представники Книги рекордів України вручили диплом про те, що ніхто ще справді такого не робив раніше.
Я пишаюся тим, що молодь зібралась. Дуже багато молоді, і вони нас підтримали: і хлопці молоді, і дівчата зробили це з великим щастям та патріотизмом,
– розповів. організатор рекорду Данило Щербаков.
Представник Книги рекордів України / Фото 061