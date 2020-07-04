У Запоріжжі встановили рекорд із запалювання димових шашок. Проте він був не лише масовим, а й патріотичним.

На заклик долучитись до рекорду зголосилося 200 людей, здебільшого молодь. Про це повідомили на сайті міста Запоріжжя 061.

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Акція проходила на місцевому пляжі. Учасники поділилися на 2 групи й стали на відстані одне від одного.



Як проходила акція у Запоріжжі / Фото 061

Усе відбувалось у такий спосіб: 100 людей отримали шашки синього кольору, ще 100 – жовтого. За командою їх одночасно запалили. Тоді пляж накрила величезна хмара жовто-синього диму.



Участь взяли 200 людей / Фото 061



Шашки були жовтого та синього кольорів / Фото 061



Вони потрапили до Книги рекордів України / Фото 061



Така акція відбувалась вперше / Фото 061

Представники Книги рекордів України вручили диплом про те, що ніхто ще справді такого не робив раніше.

Я пишаюся тим, що молодь зібралась. Дуже багато молоді, і вони нас підтримали: і хлопці молоді, і дівчата зробили це з великим щастям та патріотизмом,

– розповів. організатор рекорду Данило Щербаков.



Представник Книги рекордів України / Фото 061