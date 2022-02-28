Жителей города призывают укрыться в безопасных хранилищах – в городе воздушная тревога.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Срочно!
Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!
В Запорожье объявили о воздушной тревоге – на город может напасть враг. Жителей Запорожья просят как можно быстрее пройти к укрытиям.
Источник:Суспильне Запорожье
Жителей города призывают укрыться в безопасных хранилищах – в городе воздушная тревога.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Срочно!
Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!