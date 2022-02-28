Мешканців міста закликають сховатися у безпечних сховищах – у місті повітряна тривога.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

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