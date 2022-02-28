Мешканців міста закликають сховатися у безпечних сховищах – у місті повітряна тривога.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
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Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
У Запоріжжі оголосили про повітряну тривогу - на місто може напасти ворог. Мешканців Запоріжжя просять якнайшвидше пройти до укриттів.
Джерело:Суспільне Запоріжжя
Мешканців міста закликають сховатися у безпечних сховищах – у місті повітряна тривога.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Повний текст повідомлення:
Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!