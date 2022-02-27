В Запорожье раздались сирены. Жителей города просят пройти к укрытиям.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

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Срочно!

Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!

Зберігаймо спокій