В Запорожье раздались сирены. Жителей города просят пройти к укрытиям.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Срочно!
Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!
В Запорожье снова раздаются сирены воздушной тревоги. Жители должны пройти к тайникам и укрытиям.
Источник:Секретарь Запорожского городского совета
В Запорожье раздались сирены. Жителей города просят пройти к укрытиям.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Срочно!
Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!