У Запоріжжі пролунали сирени. Мешканців міста просять пройти до укриттів.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
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Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
У Запоріжжі знову лунають сирени повітряної тривоги. Мекашці мають пройти до сховків та укриттів.
Джерело:Секретар Запорізької міської ради
У Запоріжжі пролунали сирени. Мешканців міста просять пройти до укриттів.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Повний текст повідомлення:
Терміново!
Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!