У Запоріжжі пролунали сирени. Мешканців міста просять пройти до укриттів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

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Терміново!

Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!