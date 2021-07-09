Конфликт вспыхнул в городском автобусе №72. Словесная перепалка переросла в драку. Впечатляет, но ни один из пассажиров не остановил бабушку и женщину.

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Детали скандала

Бабушка сделала замечание молодой женщине из-за отсутствия у нее маски. Последняя отреагировала на замечание хамством. Пенсионерка обиды не стерпела. Бабушка перешла к физическим аргументам.

Женщина без маски кричала на весь автобус и обозвала пенсионерку "идиоткой". Впоследствии она выскочила из автобуса.

Интересно! В Ровно девушка прямо в троллейбусе сняла с себя одежду и осталась только в купальнике. В то же время кондукторшу беспокоило лишь отсутствие маски.

В Запорожье вспыхнул скандал из-за отсутствия маски: смотрите видео