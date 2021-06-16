Президент Владимир Зеленский 15 июня открыл форум "Украина 30". На этот раз он был посвящен теме экономика без олигархов и на него пригласили высших должностных лиц Украины.

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Зеленский пошутил, что Венедиктова – зараза

Президент вышел на сцену с веселым настроением и рассказал, что уже научился распознавать чиновников в масках. Так он заметил в зале премьера Дениса Шмыгаля и с поддержкой ему кивнул. Он похвалил, что тот в маске.

Далее взгляд президента в зале остановился на генпрокуроре Ирине Венедиктовой. Она сидела в зале без маски.

Генпрокурора вижу... почему-то без маски. Почему? Зараза не берет... понимаю…,

– пошутил Зеленский.

Очевидно, он имел в виду поговорку о том, что "зараза заразу не берет". В зале раздался хохот. Сама Венедиктова также посмеялась над шуткой президента.

Зеленский пошутил с Венедиктовой: смотрите видео

Обратите внимание! На массовых протестах в Украине активисты называют Ирину Венедиктову "чумой". Наряду с лозунгом "Аваков – черт" – это одна из кричалок на митингах в поддержку Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.