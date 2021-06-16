Президент Володимир Зеленський 15 червня відкрив форум "Україна 30". Цього разу він був присвячений темі економіка без олігархів і на нього запросили найвищих посадовців України.
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Президент вийшов на сцену із веселим настроєм і розповів, що вже навчився розпізнавати чиновників у масках. Так, він помітив у залі прем'єра Дениса Шмигаля і з підтримкою йому кивнув. Він похвалив, що той у масці.
Далі погляд президента у залі спинився на генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Вона сиділа у залі без захисної маски.
Генпрокурора бачу… чомусь без маски. Чому? Зараза не бере… розумію…,
– пожартував Зеленський.
Вочевидь, він мав на увазі приказку про те, що "зараза заразу не бере". У залі пролунав регіт. Сама Венедіктова також посміялася із жарту президента.
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