Володимир Зеленський заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним виданням.

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Зеленський прокоментував транш від МВФ

Президент розповів, що "для нас це важливо". Адже це важливо економічної стабільності та інвестиційного клімату. Тому що завжди до програми МВФ прив'язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто це питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо.

Тому ми обов'язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд,

– розповів Зеленський.

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"Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові", – заявив глава держави.

Володимир Зеленський пояснив, що не бачить в цьому глобальної проблеми.

У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах,

– сказав Зеленський.

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