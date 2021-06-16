Володимир Зеленський заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним виданням.
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Зеленський прокоментував транш від МВФ
Президент розповів, що "для нас це важливо". Адже це важливо економічної стабільності та інвестиційного клімату. Тому що завжди до програми МВФ прив'язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто це питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо.
Тому ми обов'язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд,
– розповів Зеленський.
Президент розповів, що буде з державою без траншу
"Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові", – заявив глава держави.
Володимир Зеленський пояснив, що не бачить в цьому глобальної проблеми.
У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах,
– сказав Зеленський.
Співпраця з МВФ: коротко
- У 2020 році Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів. Тоді ж Україна отримала перший транш на 2, 1 мільярда доларів.
- Україні мали надати ще два транші, але через невиконання державою умов цього не сталось.
- У травні 2021 року радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що транш Україна може отримати у вересні 2021 року.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що "ми зможемо домовитись".