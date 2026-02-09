МАГАТЭ должно было бы бить тревогу: что делают кадыровцы на Запорожской АЭС

Появилась информация о ротации кадыровцев на территории Запорожской АЭС. Интересно, что эти события происходили параллельно с ротацией работников МАГАТЭ.

На самом деле очень странным является факт замалчивания организацией МАГАТЭ того факта, что ротация была вместе с кадыровцами. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что получилась "очень интересная история".

Что делают кадыровцы на ЗАЭС?

Стоит понимать, что люди, которые заезжают на территорию станции, происходят из разных стран мира, они не связаны между собой и никак не повторяются. За годы оккупации ЗАЭС было несколько ротаций работников МАГАТЭ, которые действительно фиксировали нарушения со стороны России.

Но о наличии оккупационных военных, в частности кадыровцев, – никто не говорит. Учитывая, что мы постоянно ведем OSINT-исследования, поэтому видим, что изменились представители МАГАТЭ и изменились кадыровцы,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Это происходит не первый раз, складывается впечатление, что бойцы могут сопровождать международную делегацию и сразу там остаются. Ведь представители МАГАТЭ попадают в Энергодар с территории России. Сопровождение обеспечивают именно российские военные.

Возможно, это лишь совпадение, но кадыровцев легко можно отличить среди других военных. Они сами публикуют множество сообщений в соцсетях, ставят геолокацию на сообщениях. Руководство МАГАТЭ в лице Рафаэля Гросси должно ответить, почему так происходит.

Интересно, что кадыровцев перебросили из Мариуполя, когда Рамзан Кадыров поссорился с главой так называемой "днр" Денисом Пушилиным. После этого чеченцы поехали на территорию Запорожской АЭС и якобы отвечают за охрану объекта, выполнение всех задач работниками станции,

– добавил Петр Андрющенко

С другой стороны, часть кадыровцев действительно участвовала в боях на фронте. На ЗАЭС даже есть их тренировочные лагеря, отстрелянные гильзы. Атомный объект превратили в военный, а бойцы оккупационной армии присутствуют во всех залах АЭС.

