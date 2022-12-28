Оккупанты взорвали пешеходный мост в Пологах 28 декабря. Об этом мэру города Юрию Коноваленко рассказали местные жители.

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Что известно о повреждении моста

Сначала Коноваленко сообщили, что россияне взорвали железнодорожный мост. Но впоследствии стало известно, что они взорвали пешеходный мост через железнодорожное полотно.

Мы сегодня рано утром получили информацию от местных жителей, разразившихся городов. Информация была разная — от того, что подорван железнодорожный мост и потом позже к нам поступила информация о том, что оккупанты заложили взрывчатку и взорвали пешеходный мост через железнодорожное полотно.

– сказал городской голова.

Зачем оккупантам разрушать пешеходный мост

Юрий Коноваленко предположил, что россияне разрушили пешеходный мост для того, чтобы люди не могли подниматься на него и звонить по телефону на подконтрольную Украине территорию. А также чтобы местные не могли корректировать передвижение их войск, в том числе и по железной дороге.

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