Оккупанты взорвали пешеходный мост в Пологах 28 декабря. Об этом мэру города Юрию Коноваленко рассказали местные жители.
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Что известно о повреждении моста
Сначала Коноваленко сообщили, что россияне взорвали железнодорожный мост. Но впоследствии стало известно, что они взорвали пешеходный мост через железнодорожное полотно.
Мы сегодня рано утром получили информацию от местных жителей, разразившихся городов. Информация была разная — от того, что подорван железнодорожный мост и потом позже к нам поступила информация о том, что оккупанты заложили взрывчатку и взорвали пешеходный мост через железнодорожное полотно.
– сказал городской голова.
Зачем оккупантам разрушать пешеходный мост
Юрий Коноваленко предположил, что россияне разрушили пешеходный мост для того, чтобы люди не могли подниматься на него и звонить по телефону на подконтрольную Украине территорию. А также чтобы местные не могли корректировать передвижение их войск, в том числе и по железной дороге.
Оккупанты усилили давление на гражданских
- На днях ВСУ нанесли несколько ударов по живой силе и технике врага в ряде населенных пунктов Пологовского района. Местные жители сообщают, что после этого оккупанты начали тотальную проверку местного населения.
- Людей призывают быть осторожными, избегать российских военных и не держать важную информацию на телефоне.
- Однако в некоторых населенных пунктах Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мер в город Приморск направили отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.