Окупанти підірвали пішохідний міст у Пологах 28 грудня. Про це меру міста Юрію Коноваленку розповіли місцеві жителі.

До теми "Там нема місця, не политого кров'ю": Зеленський показав моторошні фото з Бахмута

Що відомо про пошкодження мосту

Спершу Коноваленку повідомили, що росіяни підірвали залізничний міст. Але згодом стало відомо, що вони підірвали пішохідний міст через залізничне полотно.

Ми сьогодні рано-вранці отримали інформацію від місцевих жителів, що вибухнув міст. Інформація була різна — від того, що підірваний залізничний міст і потім пізніше до нас надійшла інформація про те, що окупанти заклали вибухівку та підірвали пішохідний міст через залізничне полотно,

– сказав міський голова.

Навіщо окупантам руйнувати пішохідний міст

Юрій Коноваленко припустив, що росіяни зруйнували пішохідний міст для того, щоб люди не могли підійматися на нього та телефонувати на підконтрольну Україні територію. А також щоб місцеві не могли коригувати пересування їхніх військ, зокрема і залізницею.

Окупанти посилили тиск на цивільних