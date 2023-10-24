Проблемы захватчикам доставляют в частности силы украинского сопротивления. Они продолжают свою работу, хоть это может стоить им жизни. Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что россияне ужесточили фильтрационные меры.

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У россиян стало больше проблем

Токмак остается основным пунктом, где россияне сосредоточивают логистику и резервы, связанные с фортификационными сооружениями в районе Роботино и близлежащих населенных пунктов.

Таким же важным городом для россиян есть и временно оккупированные роды Запорожской области. Именно их оккупанты используются как фронтовые базы, подвозя оттуда все необходимое на линию фронта.

Но у них есть сегодня безумные проблемы с логистикой и снабжением. Начинается это от еды для оккупантов, потому что они ходят по домам попрошайничать. И заканчивается большими проблемами с поставками оружия,

– заметил Иван Федоров.

В частности, на прошлой неделе у врага что-то случилось с одним из железнодорожных составов, разразившихся в пригороде Мелитополя. После этого несколько дней их логистика была полностью разрушена.

"Железную дорогу российские военные используют в основном для поставки боеприпасов и оружия. Именно поэтому крайне важна работа украинских сил сопротивления, которые продолжают, несмотря на опасность, работать на временно оккупированных территориях", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Однако на этом фоне россияне усиливают фильтрацию, обнаружить и запугать сопротивление, обезопасив себя. В частности, 23 октября пол Мелитополя было огорожено, потому что захватчики усилили патрули полиции и останавливали почти каждый автомобиль, проезжавший через центральный проспект.

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