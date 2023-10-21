Поэтому оккупанты вынуждены часто менять места дислокации. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич.
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Движение сопротивления помогает ВСУ
Украинцы сообщают о расположении оккупантов, таким образом помогают ВСУ попадать в нужные цели, понимать, где находятся коллаборанты, чтобы можно было следить за их действиями.
Оккупантам и коллаборантам там очень не сладко. Они вынуждены постоянно осматриваться, менять места дислокации, потому что если они где-то находятся более нескольких дней, то, вероятнее всего, их сдадут. Местные используют любые пути для того, чтобы информировать,
– отметила Вирлыч.
Кроме того, движение сопротивления противодействует российской пропаганде. В частности, на временно оккупированной части Херсонской области украинцы распространяют разные листовки, у которых есть информация, как вести себя во время мобилизации, также мотивирующие листовки о том, что украинские военные рядом.
"Очень сильное сопротивление российской пропаганде. Пропаганда, которая осуществляется там сейчас, более нацелена на целевую аудиторию в России. Потому что люди, живущие непосредственно в оккупации, прекрасно видят ситуацию", – подчеркнула журналистка.
Оккупированные территории: последние новости
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне не просто уничтожают дома, школы, больницы в оккупированном городе, но и превращают уцелевшие заводы в свои военные базы. В частности, на металлургическом комбинате "Ильича" в Мариуполе кадыровские войска вырезают оборудование на металлолом, а помещение и территорию россияне используют в качестве полигонов.
- Депутат Запорожского районного совета Антон Жук отметил, что на временно оккупированных территориях люди вынуждены использовать российские SIM-карты, чтобы иметь доступ к интернету и общаться хотя бы по звонкам в мессенджерах. Оккупанты постоянно прослушивают и контролируют украинцев.
- Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева отметила, что из-за пропаганды оккупанты пытаются завербовать украинских детей и подростков. Таким образом, школьников на временно оккупированной части Запорожской области готовят к "службе в российской армии".