Всевозможными способами оккупанты пытаются завербовать украинских детей и подростков. Делают это в основном из-за пропаганды. Подробнее о действиях россиян 24 Каналу рассказала Алиса Сысоева – журналистка, депутат Запорожского районного совета.

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Как россияне распространяют пропаганду

На оккупированных территориях перманентно гуманитарные проблемы – с поставкой пищи и лекарств. В преддверии зимы большим вопросом остается начало отопительного сезона. Россияне ничего не отстраивают и не вкладывают деньги в улучшение жизни для населения.

Зато на что денег не жалеют – это на пропаганду. Особенно если она касается детей.

Они "промывают" мозг нашим детям. Сначала в этом учебном году открылись классы, где детей еще с детства готовят в русскую армию. Детей вынуждают писать письма солдатам. А в дневниках для старшеклассников была "присяга русского солдата",

– отметила Алиса Сысоева.

В общем, на временно захваченных территориях россияне пытаются окружить людей пропагандой отовсюду. Да, они начали разрисовывать дома.

"На территории оккупированного Запорожья можно увидеть, что многие дома изменились. Но только тем, что на них появились стенописи, российская пропаганда. В Мелитополе есть стенопись Дарьи Дугиной" (дочь идеолога "русского мира" – 24 Канал), – рассказала депутат.

Изображают оккупанты не только современных российских террористов, но и царей и советских политических деятелей.

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Движение сопротивления пытаются подавить

В то же время, на временно оккупированных территориях продолжает активную борьбу и движение сопротивления. Их действия могут казаться незначительными, однако на самом деле они сильно пугают россиян. Это и расклейка листовок с напоминанием, что по оккупантам еще придут и отомстят им, а также сожжение русской и советской пропаганды.

Россияне на такие действия жестоко реагируют – похищают и пытают людей.

Тревожные новости приходят постоянно. Похищают людей и их местонахождение неизвестно. Вместе с похищениями участились и обыски, например, в Токмаке и Энергодаре,

– отметила Сысоева.

Оккупанты врываются в дома людей, обыскивают их. Некоторых владельцев – задерживают. Этот процесс, к сожалению, продолжается постоянно. Однако с успехом украинского контрнаступления – россияне от безысходности усиливают давление на местных.

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