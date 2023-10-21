Тому окупанти змушені часто змінювати місця дислокації. Про це 24 Каналу розповіла журналістка Євгенія Вірлич.

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Рух опору допомагає ЗСУ

Українці повідомляють про розташування окупантів, у такий спосіб допомагають ЗСУ влучати у потрібні цілі, розуміти, де перебувають колаборанти, щоб можна було слідкувати за їхніми діями.

Окупантам та колаборантам там дуже не солодко. Вони змушені постійно оглядатись, змінювати місця дислокації, тому що якщо вони десь перебувають більше кількох днів, то, найімовірніше, їх здадуть. Місцеві використовують будь-які шляхи для того, щоб інформувати,

– зазначила Вірлич.

Крім того, рух опору протидіє російській пропаганді. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Херсонської області українці поширюють різні листівки, у яких є інформація, як поводити себе під час мобілізації, також мотивуючі листівки про те, що українські військові поряд.

"Дуже сильний опір російській пропаганді. Пропаганда, яка здійснюється там зараз, більш націлена на цільову аудиторію в Росії. Тому що ті люди, які живуть безпосередньо в окупації, чудово бачать ситуацію", – підкреслила журналістка.

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