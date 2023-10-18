Крім того, російські окупанти постійно прослуховують та контролюють громадян України. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук.

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"Люди мають можливість спілкуватись переважно через дзвінки у месенджерах. Вони змушені використовувати російські SIM -картки, щоб мати доступ в інтернет. Якість дуже погана, інтернет з великими затримками. Рівень прослуховувань та контролю від російської окупаційної влади просто приголомшливий", – зауважив він.

Пересування через лінію розмежування

Антон Жук підкреслив, що на тимчасово окупованій частині Запорізькій області гуманітарних коридорів наразі нема. Виїхати можна лише окупований Крим. Вже з Росії можна поїхати у країни Балтії, Грузію.

Або у Сумській області працює коридор для цивільних людей, які можуть переміщуватись в обидва боки кордону. Наскільки я розумію, цим коридором українці можуть виїхати з території Росії. Він не працює щодня, це на рівні домовленості,

– пояснив депутат.

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