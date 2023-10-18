Крім того, російські окупанти постійно прослуховують та контролюють громадян України. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук.
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"Люди мають можливість спілкуватись переважно через дзвінки у месенджерах. Вони змушені використовувати російські SIM -картки, щоб мати доступ в інтернет. Якість дуже погана, інтернет з великими затримками. Рівень прослуховувань та контролю від російської окупаційної влади просто приголомшливий", – зауважив він.
Пересування через лінію розмежування
Антон Жук підкреслив, що на тимчасово окупованій частині Запорізькій області гуманітарних коридорів наразі нема. Виїхати можна лише окупований Крим. Вже з Росії можна поїхати у країни Балтії, Грузію.
Або у Сумській області працює коридор для цивільних людей, які можуть переміщуватись в обидва боки кордону. Наскільки я розумію, цим коридором українці можуть виїхати з території Росії. Він не працює щодня, це на рівні домовленості,
– пояснив депутат.
Окуповані території: останні новини
- Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, що в окупаційної влади у Херсонській області багато проблем. Зокрема, з колаборантами, яких постійно знімають з посад, а далі їх ніхто не бачить. Зафіксовано багато випадків із розкраданням грошей. Буває, що росіяни впадають в істерики. Також вони уважно стежать за нашими новинами з Генштабу.
- На тимчасово окупованій території Запорізької області Росія платить підліткам за участь у пропаганді. Загарбники створили демонстраційний загін із групи підлітків "Юг Молодой". Ворог фінансує їх, їздить з дітьми по пропагандистських заходах й знімає ролики. Крім того, підлітків змушують вшановувати пам'ять терористів.
- Журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва зазначила, що школярів на тимчасово окупованій частині Запорізької області готують до "служби в російській армії". Через пропаганду окупанти намагаються завербувати українських дітей та підлітків.