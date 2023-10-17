Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко зауваживши, що більш-менш люди живуть у селах.

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"Чим далі – тим жорсткіший цей терор. У селах ще більш-менш. Люди мають якісь запаси, вони зробили їх на зиму. Що відбувається в містах – складно уявити", – сказав Нікітенко.

Люди намагаються виїжджати з тимчасово окупованих територій. Наприклад, частина мешканців виїхала з Олешок. До повномасштабної війни Росії проти України там жило близько 15 тисяч людей. Нині, за словами редактора херсонського вебсайту, ймовірно, залишилося всього декілька тисяч.

Мешканці тимчасово окупованої Херсонщини виїжджають на підконтрольну українській владі територію через Європу.

Багато випадків було, що із тих же Олешок людина виїжджала, проїжджала тисячі кілометрів навколо, через окупований Крим, Росію, Європу і поверталася в Україну,

– зазначив Сергій Нікітенко.

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Проблеми з медициною

Є величезні проблеми на тимчасово окупованій Херсонщині з доступом до медицини. Загарбники ще восени 2022 року розграбували деякі лікарні. Зокрема, скадовську та каховську. А зараз нібито знову "запускають" медичні установи.

"Скадовська лікарня працює при тому, що лікарів там дуже мало. Людей вже з серйозними хворобами відправляють до тимчасово окупованого Криму, тому що на тимчасово окупованій Херсонщині недостатньо лікарів", – наголосив редактор херсонського вебсайту "Мост".

Що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині