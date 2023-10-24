Проблеми загарбникам доставляють зокрема сили українського спротиву. Вони продовжують свою роботу, хоч це може коштувати їм життя. Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що росіяни посилили фільтраційні заходи.

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У росіян побільшало проблем

Токмак залишається основним пунктом, де росіяни зосереджують логістику та резерви, пов'язані з фортифікаційними спорудами в районі Роботиного та прилеглих населених пунктів.

Таким же важливим містом для росіян є й тимчасово окуповані Пологи Запорізької області. Саме їх окупанти використовують як фронтові бази, підвозячи звідти все необхідне на лінію фронту.

Але в них є сьогодні шалені проблеми з логістикою та постачанням. Починається це від їжі для окупантів, тому що вони ходять по будинках жебракувати. І закінчується великими проблемами з поставками зброї,

– зауважив Іван Федоров.

Зокрема, минулого тижня у ворога щось трапилось з одним із залізничних складів, який вибухнув у передмісті Мелітополя. Після цього декілька днів їхня логістика була повністю зруйновано.

"Залізницю російські військові використовують здебільшого для поставляння боєприпасів та зброї. Саме тому вкрай важливою є робота українських сил спротиву, які продовжують, попри небезпеку, працювати на тимчасово окупованих територіях", – наголосив мер Мелітополя.

Однак на цьому тлі росіяни посилюють фільтрацію, виявити та залякати спротив, убезпечивши себе. Зокрема, 23 жовтня пів Мелітополя було загороджено, тому що загарбники посилили патрулі поліції та зупиняли майже кожну автівку, що проїжджала через центральний проспект.

Іван Федоров про проблеми росіян на ТОТ: дивитись відео

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