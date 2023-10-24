Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зазначивши, що ліквідація ворога відбувається щодня.

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"Вчора (23 жовтня – 24 Канал) було безліч вибухів у Токмаку. Безліч це означає, що "бавовна" розпочалася о 5 вечора, а закінчилася приблизно о 10 годині вечора. Усе місто чуло постійні вибухи. Після такої ліквідації сотні ворогів не зможуть проти нас воювати. Однак з іншого боку росіяни привозять нові й нові партії солдатів", – сказав Федоров.

Де на Запоріжжі росіяни роблять найбільші склади: дивіться відео

Склади росіян на Запоріжжі

Росіяни продовжують використовувати Мелітопольський аеродром. Він виконує роль військової бази, на якій окупанти зберігають боєприпаси, особовий склад та військову техніку, зокрема гвинтокрили.

Саме тому ми з вами час від часу чуємо про "бавовну", яка відбувається на аеродромі в Мелітополі. Однак тепер росіяни дедалі більше використовують аеродроми в глибокому тилу, переважно в тимчасово окупованому Криму,

– зауважив міський голова Мелітополя.

Російські загарбники використовують Азовське узбережжя лише як перевалкову базу. Адже тепер у Бердянську та Мелітополі "бавовна" дуже часто. Поготів після того, як партнери передають Україні нові види озброєння.

"Сьогодні на узбережжі в Кирилівці, Приазовському, Приморську, Генічеську, на узбережжі Азовського моря між Бердянськом та Маріуполем російські загарбники не лише роблять склади з боєприпасами, а й влаштовують тренувальні бази, бази зберігання і тимчасові логістичні хаби для того, щоб потім масово переправляти озброєння на Запорізьку лінію фронту", – додав Федоров.

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