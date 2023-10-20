Як зазначив мер Іван Федоров, ніч для окупантів Мелітополя була неспокійною. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів.
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У Мелітополь до окупантів завітало "бавовнятко"
За словами Федорова, найпотужніші вибухи пролунали у районі Авіамістечка. Саме там російські терористи влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.
Окрім цього, мешканці чули гул техніки.
Уточнюємо деталі,
– додав міський голова.
Де лунали вибухи / Карта
Що відбувається в окупованому Мелітополі: останні новини
- Нещодавно Іван Федоров розповідав, що на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману ворог розмістив свої тренувальні бази, на яких він тренує "мобіків", а також це такий пункт "пересідки". Одна з таких баз була успішно ліквідована.
- Також днями Сили спеціальних операцій провели успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі. Тепер окупанти відрізані від постачання боєприпасів та палива.
- За словами Івана Федорова, у Токмаку і Молочанську окупанти розпочали евакуацію своїх підрозділів та важкої техніки. Він вказав на "протиріччя" у цій ймовірній підготовці до втечі.
- Крім того, російські військові збили власний літак у районі окупованого Токмака у Запорізькій області. За словами мелітопольських партизанів, над Токмаком було зафіксовано пуск ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300.