Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що таке ж відбувалося і на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Туди протягом років окупації масово завозили людей із Башкирії.

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"З таких невдалих регіонів Росії, для яких наші області – це як вони потрапили в якийсь новий цивілізований світ. Нині таке відбувається на окупованих територіях Запорізької області", – сказала Сисоєва.

Окупанти завозять людей із континентальних регіонів Росії, аби "втамувати" кадровий "голод". Адже значна частина українців виїхала або просто не хоче співпрацювати із загарбниками. Тому відбувається так зване "переселення народів".

Тих, кого завозять росіяни, розселяють по домівках, які забрали в українців. Росіяни робили не лише перелік бізнесу, а й перелік житла.

"Є такі випадки навіть серед знайомих в Запорізькій області, що вони поїхали, а потім їм сусіди розповідають, що "у вашу квартиру заселили" або якогось російського солдата, або кого вони ще завозять. Усе те, що люди поїхали, вважають, що житло тепер "націоналізовано", – розповіла депутатка Запорізької райради.

Так, якщо люди не пішли "перереєстровувати" своє житло, то росіяни його відбирають та віддають тим, кого завезли.

Типова "російська душа"

Віджимають окупанти й бізнес. Від початку повномасштабного вторгнення вони оголосили, що усі підприємці мають "перереєструвати" свої бізнеси на злочинні окупаційні "адміністрації".

А бізнес тих людей, хто не прийшов, виїхав або не захотів робити це з окупаційними та російськими "документами", загарбники буцімто "націоналізовують" та відкривають щось своє.

У тимчасово окупованому Мелітополі та Бердянську були випадки, що росіяни забирали бізнеси, змінювали вивіски та продовжували наживатися на тому, що люди заробляли та будували роками.

Були випадки й мародерства. Те, що люблять не лише пограбувати, але й випити. Це ж типова "російська душа",

– зазначила Аліса Сисоєва.

Окупанти масово завозять людей із Росії на тимчасово окуповані території: дивіться відео

Інформаційний вакуум

Щойно на тимчасово окуповані території завітає "бавовна", загарбники одразу посилюють свій терор. Наступного дня з'являються нові блокпости, а окупанти ретельніше перевіряють людей та їхні телефони, проводять обшуки.

Останніми місяцями загарбники не припиняють обшуки. Росіяни можуть вдертися та питати, чи є російський паспорт. Також, як повідомив міський голова Мелітополя, вони шукають супутникові тарілки, щоби взагалі не порушувати інформаційний вакуум.

"У них своя інформаційна картина: "Втрат немає, контрнаступу немає. А те, що вибухає, – працює ППО", – додала депутатка Запорізької районної ради.

Що відбувається на окупованих територіях Запорізької області