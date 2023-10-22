Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва сказала 24 Каналу, що кожного тижня росіянам стає непереливки, і це вже доведений факт.

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Пекельний тиждень для окупантів

Російські ж пропагандисти розповідають, що як немає українського контрнаступу, так і немає в них втрат після гучних влучань. І взагалі начебто "спрацювало" їхнє ППО.

Проте цей тиждень виявився пекельним для окупантів. Наслідки влучання по аеродрому в Бердянську вони розгрібають досі. Як відомо, росіяни зазнали великих втрат внаслідок удару, зокрема в техніці,

– наголосила журналістка.

Цього тижня були як потужні "бавовни", так і менші за значимістю, але дуже показові для окупантів, зокрема підірвана в Мелітополі російська автівка.

І цій автівці були росіяни, які саме мародерили та збиралися вивозити награбоване майно. На жаль, вони не постраждали, але зараз їм буде скрутно, адже український контрнаступ триває і не буде їм "солодкого життя" на окупованих територіях,

– відзначила депутатка Запорізької районної ради.

Як росіяни вчиняють терор та мародерство на окупованих територіях Запорізької області: дивіться відео

Терор продовжується

Водночас на окупованих територіях Запорізької області продовжується терор. Пограбування місцевого населення як розпочалось з початку повномасштабного вторгнення, так і тривають і досі.

"Російські окупанти навіть опалювальний сезон хочуть підлаштувати під те, щоб грабувати житло. Вони вкотре змушують людей щось перереєструвати, відмітитись, хто де проживає начебто це потрібно для підготування до опалювального сезону. І в такий спосіб вони хочуть отримати свіжі списки квартир, з яких люди виїхали, щоб звідти вивести все їхнє майно", – підкреслила Аліса Сисоєва.

Важливо! Загарбники на окупованих територіях вчиняють потужний тиск на місцеве населення. Так в Токмаку кадирівці, за інформацією партизанського руху "Атеш", почали "конфісковувати" магазини у людей під загрозою життя. Кадирівці не беруть участь у бойових діях, адже воюють тільки мобілізовані. А серед них розповсюджене пияцтво, через яке вони вчиняють злочини проти місцевих мешканців.

Що відомо про "бавовни" в Запорізькій області