06:21, 21 жовтня

За наявними у розвідки даними, у ворога є ще чотири мільйони артилерійських снарядів. Цієї кількості буде достатньо, щоб цілий рік вести війну малої інтенсивності. Крім того, 350 тисяч снарядів Росія отримала від Північної Кореї. Усе це свідчить про те, що ворог готується до тривалої війни.

Естонські військові також звернули увагу на основні напрямки на фронті. Мовиться про дві ділянки: Авдіївка – Мар'їнка та Куп'янськ – Лиман. Влітку на цих ділянках фіксували по 20 – 40 атак щоденно. Нині у середньому налічують по 76 атак щодня.

Путін ці дії назвав активною обороною. Втім, військові Естонії вважають, що це спроба завуалювати те, що відбувається. Вони переконані, що насправді ворог готується до нового наступу.