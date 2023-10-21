06:21, 21 октября

По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы круглогодично вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 000 снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне.

Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывается по 76 атак ежедневно.

Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что действительно враг готовится к новому наступлению.