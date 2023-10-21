Россия все еще пытается захватить территорию нашего государства, однако наши защитники удерживают свои позиции на фронте, несмотря на усилия окупантов. О главных событиях этого дня полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.
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Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным.
Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.
США планируют уменьшить размер месячной помощи Украине
20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить в Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства.
Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 млрд долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов.
Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут оказывать через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США.
Россия готовит новое наступление в Украине, – разведка Эстонии
По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы круглогодично вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 000 снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне.
Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывается по 76 атак ежедневно.
Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что действительно враг готовится к новому наступлению.
Оккупанты готовятся отойти к трассе Горловка – Бахмут
Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага.
Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая.
Суровикина заменили в должности командующего ВКС
Сергея Суровикина (известного как "Мясник" или "Армагедон") сменили в должности. Теперь командующим "воздушно-космическими силами", очевидно, стал Виктор Афзалов.
Очевидно, Путин напрасно надеется, что такие изменения принесут хоть какой-то положительный результат. В то же время стране-террористке не удастся реализовать ни один свой замысел.