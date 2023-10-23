Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что такое же происходило и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Туда за годы оккупации массово завозили людей из Башкирии.

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"Из таких неудачных регионов России, для которых наши области – это как они попали в какой-то новый цивилизованный мир. Сейчас такое происходит на оккупированных территориях Запорожской области", – сказала Сысоева.

Оккупанты завозят людей из континентальных регионов России, чтобы "утолить" кадровый "голод". Ведь значительная часть украинцев уехала или просто не хочет сотрудничать с захватчиками. Поэтому происходит так называемое "переселение народов".

Тех, кого завозят россияне, расселяют по домам, которые забрали у украинцев. Россияне делали не только список бизнеса, но и список жилья.

"Есть такие случаи даже среди знакомых в Запорожской области, что они уехали, а потом им соседи рассказывают, что "в вашу квартиру заселили" либо какого-нибудь российского солдата, либо кого они еще завозят. Все то, что люди уехали, считают, что жилье теперь "национализировано", – рассказала депутат Запорожского райсовета.

Так, если люди не пошли "перерегистрировать" свое жилье, то россияне его отбирают и отдают тем, кого завезли.

Типичная "русская душа"

Отжимают оккупанты и бизнес. С начала полномасштабного вторжения они объявили, что все предприниматели должны "перерегистрировать" свои бизнесы на преступные оккупационные "администрации".

А бизнес тех людей, кто не пришел, уехал или не захотел делать это с оккупационными и российскими "документами", захватчики якобы "национализируют" и открывают что-то свое.

Во временно оккупированном Мелитополе и Бердянске были случаи, когда россияне забирали бизнесы, меняли вывески и продолжали наживаться на том, что люди зарабатывали и строили годами.

Были случаи и мародерства. То, что любят не только ограбить, но и выпить. Это же типичная "русская душа",

– отметила Алиса Сысоева.

Оккупанты массово завозят людей из России на временно оккупированные территории: смотрите видео

Информационный вакуум

Как только временно оккупированные территории посетит "хлопок", захватчики сразу усиливают свой террор. На следующий день появляются новые блокпосты, а оккупанты тщательнее проверяют людей и их телефоны, проводят обыски.

В последние месяцы захватчики не прекращают обыски. Россияне могут ворваться и спрашивать, есть ли российский паспорт. Также, как сообщил городской голова Мелитополя, они ищут спутниковые тарелки, чтобы вообще не нарушать информационный вакуум.

"У них своя информационная картина: "Потерь нет, контрнаступления нет. А то, что взрывается, – работает ПВО", – добавила депутат Запорожского районного совета.

Что происходит на оккупированных территориях Запорожской области