Массированный огонь противника заставил Силы обороны отойти возле 4 поселков на Запорожье
- Силы обороны отошли с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка на Запорожье из-за интенсивных обстрелов.
- Враг пытается закрепиться в этих населенных пунктах, но украинские защитники активно противодействуют.
В восточной части Запорожской области несколько дней подряд идут интенсивные боевые действия. Ради сохранения жизни личного состава Силы обороны были вынуждены отойти с некоторых позиций.
Сложная ситуация остается, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Там враг обстреливает украинские позиции из всех видов имеющегося у него вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.
Почему ВСУ отошли на Запорожье?
За прошедшие несколько суток здесь произошло до сотни боевых действий. Противник усилил штурмы и совершил многочисленные попытки прорыва. В результате массированных артиллерийских обстрелов – по 400 ежедневно с использованием около 2000 снарядов – все укрытия и укрепления были уничтожены.
Чтобы уберечь жизни военных, Силы обороны отступили с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.
Враг пытается закрепиться в этих населенных пунктах, но украинские защитники активно этому препятствуют. У Яблочного, Ровнополье и Сладкого продолжаются ожесточенные бои. С востока противник пытается обойти Гуляйполе и перерезать пути снабжения из Покровского.
Где ВСУ были вынуждены отступить: смотрите на карте
Что происходит на Запорожском направлении?
- Еще недавно, а именно 8 ноября, командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько сообщал, что Силы обороны остановили продвижение россиян на востоке Запорожской области, зачистив Сладкое и Ровнополье.
- Однако противник таки не остановился. Более того, ему удалось существенно расширить "серую зону" в восточной части Запорожья.
- Россияне пытаются продвигаться по дну Каховского водохранилища, которое они разрушили в 2023 году, чтобы обойти украинские позиции. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, дно водохранилища сейчас напоминает большую луг с густой растительностью, которой враг стремится воспользоваться. Он пытается обойти наши позиции вблизи Малокатериновки, Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской.
- Оккупанты активно перебрасывают технику и войска на Запорожское направление, в частности из Сумской области. Они отправляют туда новые резервы и тренируют их на полигонах. По словам Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, на этом направлении враг начал применять новую тактику и строит фортификационные сооружения.
- Наибольшая угроза – Степногорск, откуда до Запорожья всего 25 километров.