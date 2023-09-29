Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что это не новая тенденция. Россияне пытаются умалчивать о проблемах с дезертирством и пьянством, но на самом деле это достаточно привычное явление для оккупантов.
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Переодеваются в гражданское и убегают
Как отметил Кирильчук, такие случаи были и среди 58 общевойсковой армии России, которая сейчас находится в Запорожской области. Контрнаступление ВСУ побуждает некоторых захватчиков переодеваться в гражданскую одежду и бежать с линии фронта. Хотя стоит отдавать себе отчет, что продвижения даются тяжелой ценой.
58 армия – одна из основных группировок оккупантов на нашем направлении. Ее постоянно разбивают наши защитники, хоть это и дается большой ценой. На фоне этого фиксируем случаи, когда оккупанты бегут. Тамошние комендатуры регулярно вылавливают в Мелитополе и Бердянске оккупантов в гражданской одежде, – отметил Кирильчук.
К теме – смотрите разговор с Дмитрием Кирильчуком на ютубе 24 Канала
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла мощные потери среди личного состава и военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину. Все началось 24 февраля 2022 года.
- По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные уничтожили 277 320 личного состава врага. Кроме того, за 27 сентября на "концерт Кобзона" отправились еще 330 захватчиков.
- Также Россия потеряла 4679 танков, 8962 боевых бронированных машин, 6375 артиллерийских систем, 793 реактивных систем залпового огня, 535 средств противовоздушной обороны, 315 самолетов, 316 вертолетов и т.д.