В Министерстве энергетики Украины отметили, что уже восстановлено электроснабжение для 4 713 потребителей, обесточенных из-за боевых действий.

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Что известно об обесточивании подстанций в Донецкой области и Запорожье

В Минэнерго отметили, что в Донецкой области в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога, хотя нарушений движения поездов не было. Питание для всех потребителей восстановлено.

В Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточены подстанция и бытовые потребители,

– сообщили в министерстве.

Кроме того, там рассказали, что из-за непогоды по состоянию на утро 10 августа обесточены 4 населенных пункта в Киевской и Кировоградской областях.

Каково состояние энергосети в других областях

В Министерстве энергетики Украины также отметили, что в Днепропетровской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

"В Николаевской области в результате технологических нарушений обесточивалось оборудование на подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено", – написали в Минэнерго.

Также и в Тернопольской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

В конце концов в министерстве констатировали, что в целом из-за боевых действий и технических нарушений на утро остается без электроснабжения 491 населенный пункт.

К слову, в Укрэнерго сообщали, что 10 августа по всей Украине не предусмотрено отключение света. Это означает, что графики почасовых отключений электроэнергии по областям не будут применять, а потребители будут иметь свет целый день.