У Міністерстві енергетики України наголосили, що вже відновлено електропостачання для 4 713 споживачів, знеструмлених через бойові дії.

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Що відомо про знеструмлення підстанцій на Донеччині і Запоріжжі

У Міненерго зазначили, що у Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця, хоча порушень руху потягів не було. Живлення для всіх споживачів відновлено.

У Запорізькій області на одній із підстанцій після обстрілу виявлено уламки дрона. Знеструмлено підстанцію та побутових споживачів,

– повідомили у міністерстві.

Окрім того, там розповіли, що через негоду станом на ранок 10 серпня знеструмлено 4 населених пункти у Київській та Кіровоградській областях.

Який стан енергомережі в інших областях

В Міністерстві енергетики України також зауважили, що у Дніпропетровській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

"У Миколаївській області внаслідок технологічних порушень знеструмлювалось обладнання на підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено", – написали в Міненерго.

Також і в Тернопільській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.

Зрештою у міністерстві констатували, що загалом через бойові дії та технічні порушення на ранок залишається без електропостачання 491 населений пункт.

До слова, в Укренерго повідомляли, що 10 серпня по всій Україні не передбачено відключення світла. Це означає, що графіки погодинних відключень електроенергії по областях не застосовуватимуть, а споживачі матимуть світло цілий день.