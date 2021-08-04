Полицейским ночью 3 августа поступило сообщение от жителя города о том, что он стал свидетелем жуткого события.

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Мужчина сбил машиной жену

Очевидец рассказал, что вблизи многоэтажного дома на улице Интеркультурной автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП.

Туда отправились правоохранители. Они выяснили, что возле дома произошел громкий конфликт между супругами, которые там жили.

После этого 35-летний пьяный мужчина сел за руль автомобиля "ГАЗ-2705", начал движение по зеленой зоне дворовой территории и наехал на свою 26-летнюю жену.

В результате женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. А виновник аварии скрылся.



В Мелитополе мужчина наехал на жену / Фото Нацполиции

Полиция вводила операцию "Перехват"

После этого для розыска злоумышленника полиция ввела операцию "Перехват". Правоохранители составили описание автомобиля и разослали ориентировку в территориальные отделы полиции. Примерно через 5 часов мужчину задержали в городе Орехове Запорожской области.

Обследование подтвердило, что он был пьян.

По факту инцидента полиция начала уголовное производство. Виновника аварии задержали, а авто – изъяли.

Сейчас решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.



Злоумышленника задержали через 5 часов после ДТП / Фото Нацполиции