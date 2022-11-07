При всей общей контролируемости войсками со стороны высшего командования, оккупационные соединения страдают от недостатка опытных офицеров на местах. Второй проблемой армии захватчиков является неадекватное понимание ситуации генералами, принимающими все серьезные решения на фронтах.

Смотрите также В Донецкой области российский чмобик-командир убил подчиненных и сбежал с позиций

Кроме того, вражеские группировки разлагаются из-за алкогольной и наркотической зависимости у солдат, а также из-за всеобщей ненависти россиян друг к другу.

Погибают – десятками

Ярким примером бессмысленности и неадекватности россиян является инцидент, произошедший в конце октября на линии столкновения в Запорожской области, сообщают источники 24-го канала среди военных.

Две группы российских корректировщиков из соседних подразделений выдвинулись на передовую для наведения артиллерии по позициям ВСУ. Между ними не было никакой связи, но наводчики имели карту с отмеченными на ней позициями оккупационных группировок.

Поскольку ни одного трезвого человека в этих группах, вероятно, не было, россияне направили огонь по позициям своих соседей. Завязалось серьезное артиллерийское сражение на уничтожение.

Понять, что бьют по координатам, где расположены российские подразделения, могли бы не только корректировщики, но и непосредственно артиллеристы. Однако они по привычке вообще не думали о том, куда бьют. Мол, они "люди маленькие", какие координаты есть, по тем и работают.

Подобная логика присуща каждому русскому оккупанту, даже если он целенаправленно лупит по многоэтажкам с гражданскими.

Соревнования с забросом снарядов в окопы товарищей по оружию длились не менее трех часов, а закончилось невероятной победой Украины. Ведь ни один наш военнослужащий в бою не участвовал, а оккупанты самоуничтожились в неплохом количестве. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 захватчиков, а еще 33 человека получили ранения.

Наиболее эпическим в этом является тот факт, что за ходом боя следили русские штабные офицеры. Они с помощью беспилотника видели, как одна группировка обстреливает другую и наоборот, могли выйти на связь с артиллеристами и прекратить стрельбу, но не сделали этого. В том числе и поэтому в докладе высшему командованию офицеры не указали об инциденте ни слова. Поскольку официально его не было, то и тела погибших из передовой вывозить не нужно. Остатки группировок, которым удалось выжить после артобстрела, сместились на 50 метров назад, а "двухсотых" покинули в зоне, которая теперь стала "серой". Их останки растягивали полями многочисленные собаки, которые из-за оккупантов стали бродячими.

"Герои" – корректировщики продолжают свою миссию

В результате того, что штабное командование вынуждено прикрывать все перед руководством и замалчивать инцидент, никакого наказания за содеянное корректировщики не получили. Впрочем, с учетом общей ситуации в российской армии, виновников масштабного дружеского огня вообще вряд ли кто-то наказывал. Ведь пехотинцев в России никто не считает, а уголовную ответственность за совершенные на войне преступления московиты обычно не несут.

Фактически высшее командование позволило каждому "Ваньке" убивать как украинцев, так и россиян без всяких последствий. Офицеры могут безнаказанно добивать раненых или убивать подчиненных просто ради развлечения, а кадыровцы вообще имеют полный карт-бланш на любые виды издевательств над российскими войсками.

Поэтому "герои" этого инцидента продолжают заливаться водкой и совершать вылазки для дальнейшей корректировки русской артиллерии.