В Запорожской области российские оккупанты сравняли с землей жилые дома

28 февраля 2022 , 14:17
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Источник:

Суспільне Запорожье

В Запорожской области российские боевики уничтожили 2 жилых дома. Все, что было построено, сравняли с землей.

Российские оккупанты уничтожили 2 дома в Васильевском районе Запорожской области.

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Теперь на месте жилых домов – руины. Информации о погибших или пострадавших нет.

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Автор: Ярослава Прадід