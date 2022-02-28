В Запорожской области российские оккупанты сравняли с землей жилые дома
28 февраля 2022 , 14:17Читати новину українською
Источник:Суспільне Запорожье
В Запорожской области российские боевики уничтожили 2 жилых дома. Все, что было построено, сравняли с землей.
Российские оккупанты уничтожили 2 дома в Васильевском районе Запорожской области.
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Теперь на месте жилых домов – руины. Информации о погибших или пострадавших нет.
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