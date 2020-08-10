В Бердянском районе Запорожской области подрядчики во время дорожных работ положили не тот слой асфальта. Долго не раздумывая, рабочие сняли его и высыпали в реку. Местных жителей такое варварство поразило.

Неприятный инцидент произошел в селе Дмитровка. Очевидцы поделились видео, на котором видно, как асфальтоукладчик сбрасывает асфальт с моста в воду, сообщает Общественное.

Как заявил глава области Виталий Боговин, подрядная организация "Альтком" проигнорировала технологии производства и положила вместо выравнивающего слоя асфальта сразу верхний. Впоследствии горе-рабочие увидели, что работу придется переделывать. Они срезали асфальт, но вместо того, чтобы вывезти его, решили выбросить все в реку.

После скандала, который вспыхнул в сети, руководитель проекта Николай Басист записал видео с извинениями. Мужчина отметил, что асфальт выбрасывали на обочину, а не в воду. Басист даже заверил: приезжала специальная комиссия, которая обнаружила, что в реку асфальт не попал. Однако на видео хорошо видно, что асфальт летит прямо в воду.