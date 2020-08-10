У Бердянському районі Запорізької області підрядники під час дорожніх робіт поклали не той шар асфальту. Довго не розмірковуючи, робітники зняли його і висипали у річку. Місцевих мешканців таке варварство вразило.

Неприємний інцидент стався у селі Дмитрівка. Очевидці поділилися відео, на якому видно, як асфальтоукладальник скидає асфальт з мосту у воду, повідомляє Суспільне.

Як заявив очільник області Віталій Боговін, підрядна організація "Альтком" зігнорувала технології виробництва і поклала замість вирівнювального шару асфальту одразу верхній. Згодом горе-робітники побачили, що роботу доведеться переробляти. Вони зрізали асфальт, але замість того, щоб вивезти його, вирішили викинути все у річку.

Після скандалу, який спалахнув у мережі, керівник проєкту Микола Басистий записав відео з вибаченнями. Чоловік наголосив, що асфальт викидали на узбіччя, а не у воду. Басистий навіть запевнив: приїжджала спеціальна комісія, яка виявила, що до річки асфальт не потрапив. Однак на відео добре видно, що асфальт летить просто у воду.