В среду, 28 апреля, на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока №3. Он является единственным из 7 энергоблоков, который работает.

Что рассказали в ДТЭК об аварийном отключении

В 11 часов на ДТЭК Запорожская ТЭС аварийно отключился энергоблок №3. Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания защиты клапанов турбины.

Кстати На сайте БелАЭС появилось сообщение об опасности взрыва

Почему произошло аварийное срабатывание – сейчас выясняют специалисты. Энергоблок №2 включен в сеть и набирает свою мощь.

На время паузы в работе энергоблока аварийного отключения потребителей не было.

Энергетики начали пусковые операции энергоблока №4 ДТЭК Запорожская ТЭС. Также для покрытия вечернего пика потребления электроэнергии выводят из резерва корпус энергоблока №1 Криворожской ТЭС и энергоблок №10 Приднепровской ТЭС.

В компании добавили: все ТЭС ДТЭК, за исключением Бурштынской, работают 1 – 2 энергоблоками.

Что известно о Запорожской ТЭС

Вместе с Углегорской она – самая мощная по установленной электрической мощности теплоэлектростанция Украины. Станция обеспечивает электроэнергией экономики южных областей.



Расположена на территории Запорожской области, в 3 километрах от города Энергодар.



На станции есть 7 энергоблоков: 4, работающих на угле и 3 на газе.

Данные из Вместе с Углегорской она – самая мощная по установленной электрической мощности теплоэлектростанция Украины. Станция обеспечивает электроэнергией экономики южных областей.Расположена на территории Запорожской области, в 3 километрах от города Энергодар.На станции есть 7 энергоблоков: 4, работающих на угле и 3 на газе.Данные из Википедии

Отключение Запорожской ТЭС: что было раньше