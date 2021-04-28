На Запорожской ТЭС аварийно отключился энергоблок
В среду, 28 апреля, на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока №3. Он является единственным из 7 энергоблоков, который работает.
Источник:ДТЭК
Что рассказали в ДТЭК об аварийном отключении
В 11 часов на ДТЭК Запорожская ТЭС аварийно отключился энергоблок №3. Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания защиты клапанов турбины.
Кстати На сайте БелАЭС появилось сообщение об опасности взрыва
Почему произошло аварийное срабатывание – сейчас выясняют специалисты. Энергоблок №2 включен в сеть и набирает свою мощь.
На время паузы в работе энергоблока аварийного отключения потребителей не было.
Энергетики начали пусковые операции энергоблока №4 ДТЭК Запорожская ТЭС. Также для покрытия вечернего пика потребления электроэнергии выводят из резерва корпус энергоблока №1 Криворожской ТЭС и энергоблок №10 Приднепровской ТЭС.
В компании добавили: все ТЭС ДТЭК, за исключением Бурштынской, работают 1 – 2 энергоблоками.
Что известно о Запорожской ТЭС
Вместе с Углегорской она – самая мощная по установленной электрической мощности теплоэлектростанция Украины. Станция обеспечивает электроэнергией экономики южных областей.
Расположена на территории Запорожской области, в 3 километрах от города Энергодар.
На станции есть 7 энергоблоков: 4, работающих на угле и 3 на газе.
Данные из Википедии
Отключение Запорожской ТЭС: что было раньше
- Вечером 3 февраля 2021 года был полностью обесточен город Энергодар и ряд населенных пунктов Запорожской области.
- Произошло это из-за аварии на Запорожской ТЭС, возникшей из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.
- Через неделю – ночью 10 февраля – на Запорожской ТЭС из-за "отрицательной динамики" выключили один из энергоблоков. Его вывели в ремонт через свищ в котле.
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