У середу, 28 квітня, на Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку №3. Він є єдиним з 7 енергоблоків, який працює.

Що розповіли в ДТЕК про аварійне відключення

Об 11 годині на ДТЕК Запорізька ТЕС аварійно відключився енергоблок №3. Відключення енергоблока сталося через спрацьовування захисту клапанів турбіни.

До речі На сайті БелАЕС з'явилося повідомлення про небезпеку вибуху

Чому сталося аварійне спрацьовування – наразі з'ясовують фахівці. Енергоблок №2 вже включений в мережу і набирає свою потужність.

На час паузи в роботі енергоблоку аварійного відключення споживачів не було.

Енергетики почали пускові операції енергоблоку №4 ДТЕК Запорізька ТЕС. Також для покриття вечірнього піку споживання електроенергії виводять з резерву корпус енергоблоку №1 Криворізької ТЕС і енергоблок №10 Придніпровської ТЕС.

У компанії додали: усі ТЕС ДТЕК, за винятком Бурштинської, працюють 1 – 2 енергоблоками.

Що відомо про Запорізьку ТЕС? Разом із Вуглегірською вона – найпотужніша за встановленою електричною потужністю теплоелектростанція України. Станція забезпечує електроенергією економіки південних областей.



Розташована на території Запорізької області, за 3 кілометри від міста Енергодар.

На станції є 7 енергоблоків: 4, що працюють на вугіллі і 3 – на газу.



Дані з Разом із Вуглегірською вона – найпотужніша за встановленою електричною потужністю теплоелектростанція України. Станція забезпечує електроенергією економіки південних областей.Розташована на території Запорізької області, за 3 кілометри від міста Енергодар.На станції є 7 енергоблоків: 4, що працюють на вугіллі і 3 – на газу.Дані з Вікіпедії

Відключення Запорізької ТЕС: що було раніше