Современные технологии в энергетике. На базе Запорожской ТЭС установят литий-ионную систему накопления энергии мощностью 1 мегаватт.

Соответствующее соглашение компания ДТЭК подписала с американским производителем этого оборудования Honeywell. Это первая подобная промышленная батарея-накопитель в Украине. Она будет обеспечивать баланс потребления "зеленой энергии", которую будут производить солнечные и ветроэлектростанции. Ведь, в отличие от традиционных поколений, их работа напрямую зависит от погодных условий.

Это сейчас критически важная технология, которая позволяет сбалансировать энергосистему в период изменения как предложения, так и спроса. И мы думаем, что батарея нам позволит обеспечить предоставление необходимых услуг энергосистеме в нужное время, то есть в период, когда происходит колебание как потребления, так и предложения,

– сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Подобное оборудование уже успешно работает в США, Великобритании, Германии и Австралии. В Украине компания Honeywell должна установить накопитель до конца года.

"Наш общий пилотный проект поможет в развитии энергетической системы Украины, поддержит ее переход к более гибкому использованию источников энергии, включая возобновляемую", – пояснил генеральный директор Honeywell Украины Виктор Свириденко.

"Это первый шаг к созданию нового рынка. ДТЭК постоянно внедряет инновационные решения. Это будет пилотный проект. На нем будем учится, чтобы в дальнейшем масштабироваться", – директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Сейчас 1 мегаватт накопителя – это первый шаг к сбалансированности энергосистемы. Она должна обеспечить стабильную работу генераций и исключить перепады напряжения в сети.