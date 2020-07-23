Сучасні технології в енергетиці. На базі Запорізької ТЕС встановлять літій-іонну систему накопичення енергії потужністю 1 мегават.

Відповідну угоду компанія ДТЕК підписала з американським виробником цього обладнання Honeywell. Це перша подібна промислова батарея-накопичувач в Україні. Вона забезпечуватиме баланс споживання "зеленої енергії", яку вироблятимуть сонячні та вітроелектростанції. Адже, на відміну від традиційних генерацій, їхня робота напряму залежать від погодних умов.

Це зараз критично важлива технологія, яка дозволяє збалансувати енергосистему в період зміни як пропозиції, так і попиту. І ми думаємо, що батарея нам дозволить забезпечити надання необхідних послуг енергосистемі в потрібний час, тобто в період, коли відбувається коливання як споживання, так і пропозиції,

– сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Подібне обладнання вже успішно працює у США, Великій Британії, Німеччині та Австралії. В Україні компанія Honeywell має встановити накопичувач до кінця року.

"Наш спільний пілотний проєкт допоможе у розвитку енергетичній системі України, підтримає її перехід до більш гнучкого використання джерел енергії, включаючи відновлювану", – пояснив генеральний директор Honeywell Україна Віктор Свириденко.

Це перший крок до створення нового ринку. ДТЕК постійно впроваджує інноваційні рішення. Це буде пілотний проєкт. На ньому будемо вчиться, щоб в подальшому масштабуватись,

– директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Наразі 1 мегават накопичувача – це перший крок до збалансованості енергосистеми. Вона має забезпечити стабільну роботу генерацій та унеможливити перепади напруги в мережі.