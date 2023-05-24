В сорока километрах от линии фронта, в частично оккупированном регионе, один из крупнейших металлургических комбинатов Украины – "Запорожсталь" – продолжает выплавлять сталь. Французское издание RFI рассказало, как комбинат "Запорожсталь", совместное предприятие Группы Метинвест в Запорожье, работает под угрозой вражеских бомбардировок.

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"С оглушительным грохотом раскаленный блок бросают в валки прокатных станов. По другую сторону мощной машины валки и еще дымящие металлические листы ждут загрузки. Их отправят в Италию, рассказывает линейный менеджер Артем Калиниевич, 33 года, работающий на комбинате с 2009 года", – отмечает издание.

Российское вторжение 24 февраля 2022 перевернуло производственные процессы и логистику с ног на голову.

Поначалу мы не знали, что производить, пришлось все переосмыслить. Только для Польши процессы остались такими, как были,

– объясняет линейный менеджер Артем Калиниевич.

После оккупации российскими войсками берегов Азовского моря и блокады черноморских портов нужно было искать новые пути поставок продукции и сырья, необходимого для доменных печей. По словам генерального директора Романа Слободянюка, комбинат потерял рынки сбыта в Азии, Северной Африке и Турции и был вынужден переориентироваться на Европу, в которую легче добраться по суше.

К этому прилагаются факторы, связанные с близостью фронта. Запорожье регулярно страдает от российских обстрелов.

Каждый день, когда звучит сирена воздушной тревоги, мы боимся, что наш комбинат может попасть под обстрел,

– рассказывает Артем.

Хотя огромный комплекс оборудован подземными укрытиями, специалисты, работающие в прокатном цехе, которые выплавляют металл или заливают сталь в мартеновские печи, не могут покинуть свои рабочие места.

"Производство непрерывно. Если мы внезапно его остановим, будет опасная ситуация. Поэтому, да, мы волнуемся, но должны продолжать работать", – объясняет менеджер.

Остановка работы на 33 дня

В начале боевых действий комбинат вынужден был приостановить свою деятельность на 33 дня. По словам Романа Слободянюка, такого не было со времен Второй мировой войны. Медленными темпами работа возобновилась в апреле 2022 года.

Сейчас комбинат работает на 70% своей мощности – на трех доменных печах из четырех,

– говорит генеральный директор.

Здесь работает 8 тысяч человек против 10 тысяч 15 месяцев назад. Еще тысячу работников призвали в армию, и мобилизационные приказы продолжают регулярно поступать, говорит один из рабочих.



Роман Слободянюк – генеральный директор комбината "Запорожсталь" / Фото Метинвест

"С начала широкомасштабного российского вторжения работа и жизнь каждого здесь перевернулись с ног на голову", – говорит Дарья Временко, работающая в одном из офисов комбината. Ее мужа, крановщика цеха горячей прокатки, мобилизовали в первые недели российской военной агрессии.

"Его отправили в Изюм, на северо-восток страны, когда там проходили ожесточенные бои, многие погибли", – рассказывает женщина.

Ее муж, считавшийся пропавшим без вести, наконец-то появился в списках пленных.

Я знаю, что он жив. Теперь мы надеемся на обмен,

– говорит Дарья, которая начала заниматься волонтерством, помогая переселенцам и украинским Вооруженным Силам.

Вклад владельца комбината в оборону

С другой стороны, группа Метинвест, которой принадлежит комбинат, также помогает украинской обороне. Компании Рината Ахметова пожертвовали 5 миллиардов гривен (125 миллионов евро) в поддержку украинских Вооруженных Сил и людей, пострадавших от войны. В частности, он положил начало милитарной инициативе "Стальной фронт", которая обеспечивает Вооруженные Силы Украины техникой, тепловизорами, беспилотниками, аптечками и горючим.

Несколько заводов группы производят оборудование для укрепления фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины, а также бронежилеты и каски.

У каждого десятого украинского солдата есть защитное снаряжение, изготовленное нашей группой,

– подчеркивает Роман Слободянюк.

"На входе в свой кабинет генеральный директор останавливается перед фотографией "старшей сестры" "Запорожстали" – "Азовстали", огромного комплекса, ставшего символом сопротивления бойцов украинской армии в Мариуполе – еще целого на момент, когда было сделано фото. Роман Слободянюк работал там в день, когда Россия напала на Украину", – говорится в репортаже RFI.

"Таким был пейзаж из моего офиса, – рассказывает Роман Слободянюк. – От него ничего не осталось. Никто тогда не думал, что мы едем навсегда. До сих пор я надеюсь, что мы можем вернуться. Я в этом убежден".

Выжившие на "Азовстали"

Максим Нотченко в серо-красной рабочей одежде и защитной обуви разделяет такие же надежды. Он проработал на "Азовстали" 8 лет, прежде чем уехал из города под российскими обстрелами и нашел убежище в Запорожье.

Наши заводы производят сталь и другие материалы, что дополнительно защищает наших бойцов и помогает им лучше выполнять свою миссию. Надеюсь, это даст им достаточно сил, чтобы пойти на Мариуполь,

– говорит он.

До полномасштабного российского вторжения два крупнейших металлургических комбината Метинвеста в Мариуполе – "Азовсталь" и ММК имени Ильича – производили более 40% от общего объема стали в Украине. В значительной степени из-за разрушенных заводов и оккупированного российскими войсками Мариуполя "Запорожсталь", расположенная в 200 километрах на запад, пытается преодолеть трудности, с которыми сталкиваются компании вблизи зон боевых действий.

Как и Максим, более тысячи работников Метинвеста – это выжившие в Мариуполе. Но только 120 из них работают на "Запорожстали" – комбинате, расположенном неподалеку от линии фронта.