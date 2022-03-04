Малыш родился на Херсонщине

В заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области родился малыш тибетского яка. Его назвали "Байрактар".

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Пока враг штурмует Херсонщину, где цинично обстреливает мирных. Животные также в опасности, поскольку в результате возникли проблемы с доставкой корма.

Из-за того, что в феврале были сорваны тендерные закупки, на помощь пришли простые люди. В заповеднике заявили, что получили 207 тысяч гривен помощи.

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